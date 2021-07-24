Более полутора десятков новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки на Олимпиаде в Токио

Положительные тесты сдали люди, которые обслуживают олимпийские игры, рассказали в огркомитете. Также коронавирус обнаружили у спортсмена, который не проживает на территории олимпийской деревни. Общее число заболевших среди тех, кто так или иначе связан с играми в Токио, приближается к сотне.
2021-07-24T12:34:56+03:00
2021-07-24T12:34:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:34, 24 июля 2021
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