Более полутора десятков новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки на Олимпиаде в Токио

Положительные тесты сдали люди, которые обслуживают олимпийские игры, рассказали в огркомитете. Также коронавирус обнаружили у спортсмена, который не проживает на территории олимпийской деревни. Общее число заболевших среди тех, кто так или иначе связан с играми в Токио, приближается к сотне.