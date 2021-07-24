Неизвестные украли в Москве почти полкилометра кабеля связи министерства обороны

В полицию, как рассказал источник агентства Интерфакс обратился представитель одной из войсковых частей. По его словам, в туннеле в районе Пречистинской набережной сработала сигнализация. При обследовании было обнаружено отсутствие кабеля. Официально в ведомстве эту информацию пока не комментировали.