Россия возобновит через 2 недели полеты на египетские курорты

Согласно решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, каждую неделю будет осуществляться по 5 рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Позже количество могут увеличить в зависимости от ситуации с распространением инфекции. Между тем, эксперты и участники туристического рынка, как пишет газета РБК, предупреждают россиян о том, что стоимость путевок на египетские курорты будет высокой. Основной причиной является то, что Москва не разрешила чартерные рейсы.
2021-07-24T12:34:22+03:00
2021-07-24T12:34:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:34, 24 июля 2021
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