Россия возобновит через 2 недели полеты на египетские курорты

Согласно решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, каждую неделю будет осуществляться по 5 рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Позже количество могут увеличить в зависимости от ситуации с распространением инфекции. Между тем, эксперты и участники туристического рынка, как пишет газета РБК, предупреждают россиян о том, что стоимость путевок на египетские курорты будет высокой. Основной причиной является то, что Москва не разрешила чартерные рейсы.