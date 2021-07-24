Одной из погибших при крушении легкомоторного самолета под Хабаровском оказалась глава местного авиаклуба

ЧП произошло на аэродроме «Калинка». Всего жертвами катастрофы стали 2 человека. Других обстоятельств происшествия пока не сообщается. Следствие рассматривает несколько версий, в том числе ошибку пилота, техническую неисправность и плохие погодные условия.
2021-07-24T12:34:01+03:00
2021-07-24T12:34:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:34, 24 июля 2021
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