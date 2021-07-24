Спасатели ищут троих пропавших без вести в результате наводнения в Сочи

Сообщается, что еще один человек погиб. Все четверо находились в машине, которая пыталась преодолеть импровизированный мост через горную реку в Хостинском районе. Однако из-за бурного потока воды автомобиль перевернулся. Это уже второе наводнение в городе в июле. Накануне вечером из-за сильного дождя из берегов вышли несколько рек. Сообщается, что сейчас в Сочи закрыты городские пляжи.