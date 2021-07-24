«Современник» скорректировал текст пьесы, которая вызвала претензии у ряда организаций патриотической направленности

Они обвиняли пьесу «Первый хлеб» в пропаганде однополых отношений и оскорблении ветеранов. Как рассказали «Эху Москвы» зрители, которые посмотрели спектакль накануне вечером, из монолога героини актрисы Лии Ахеджаковой убрали нецензурную лексику. Несмотря на это, сами зрители неоднозначно отнеслись к постановке, о чем они рассказали корреспонденту «Эха». Накануне перед началом спектакля несколько молодых людей устроили акцию протеста у входа в театр, полиция никого из них задерживать не стала.