«Современник» скорректировал текст пьесы, которая вызвала претензии у ряда организаций патриотической направленности

Они обвиняли пьесу «Первый хлеб» в пропаганде однополых отношений и оскорблении ветеранов. Как рассказали «Эху Москвы» зрители, которые посмотрели спектакль накануне вечером, из монолога героини актрисы Лии Ахеджаковой убрали нецензурную лексику. Несмотря на это, сами зрители неоднозначно отнеслись к постановке, о чем они рассказали корреспонденту «Эха». Накануне перед началом спектакля несколько молодых людей устроили акцию протеста у входа в театр, полиция никого из них задерживать не стала.
2021-07-24T12:05:40+03:00
2021-07-24T12:37:56+03:00
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12:05, 24 июля 2021
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