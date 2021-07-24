На члена президентского СПЧ Игоря Каляпина составили протокол о сотрудничестве с нежелательной организацией

На члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина составили протокол о сотрудничестве с нежелательной организацией. Поводом послужило заявление бывшего члена Общероссийского народного фронта.

Каляпину, как пишет «Новая газета», вменяют сотрудничество с одним из чешских фондов, признанном в России «нежелательной» организацией два года назад. При этом в деле содержатся копии публикаций с сайта движения «Комитет против пыток», который возглавляет Каляпин – там упоминается чешский фонд, но к моменту появления материалов он еще не считался «нежелательным». Тем не менее, правозащитнику грозит штраф до 15 тысяч рублей.

Административный протокол на Каляпина, как отмечается, составили после жалобы Ильи Савинова – это бывший член Общероссийского народного фронта, который, по данным издания, регулярно пишет заявления на нижегородских оппозиционеров. В частности, как ранее утверждал бизнесмен Михаил Иосилевич, Савинов давал показания по его делу об организации деятельности нежелательной организации. Кроме того, он фигрурировал в деле нижегородской журналистки Ирины Славиной, покончившей с собой в прошлом году перед зданием нижегородского МВД.

«Комитет против пыток», который возглавляет Каляпин, в 2015 году российские власти внесли в список иностранных агентов. После этого организация объявила о ликвидации, а ее члены продолжают работать без образования юридического лица.