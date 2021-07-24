Центризбирком России собирается исключить Павла Грудинина из списка КПРФ на выборы в Госдуму

В проекте постановления комиссии говорится, что он не предоставил необходимые документы. На заседании комиссии сообщалось, что с жалобой на Грудинина в ЦИК обратилась его бывшая супруга. Она утверждала, что кандидат скрывает долю в иностранном офшоре. Между тем, газета «Коммерсантъ» еще накануне писала, что рабочая группа ЦИК не находила оснований для исключения бывшего кандидата в президенты из партийного списка коммунистов. В самой партии обвинения в адрес Грудинина отвергали.
2021-07-24T12:03:20+03:00
2021-07-24T12:28:03+03:00
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12:03, 24 июля 2021
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