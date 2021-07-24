В России второй раз с начала пандемии было зафиксировано 799 смертей от коронавируса за сутки

Всего по данным оперативного штаба новых случаев заражения со вчерашнего дня оказалось чуть менее 24 тысяч. В Москве за минувшие сутки скончались 105 человек, общее количество умерших от коронавируса в столице, согласно официальным данным, превысило 25 тысяч.
2021-07-24T12:02:02+03:00
2021-07-24T12:24:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:02, 24 июля 2021
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