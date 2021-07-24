В России второй раз с начала пандемии было зафиксировано 799 смертей от коронавируса за сутки

Всего по данным оперативного штаба новых случаев заражения со вчерашнего дня оказалось чуть менее 24 тысяч. В Москве за минувшие сутки скончались 105 человек, общее количество умерших от коронавируса в столице, согласно официальным данным, превысило 25 тысяч.