Театр «Современник» изменил монолог в нашумевшем спектакле «Первый хлеб»

Теперь в речи, которую произносит героиня актрисы Лии Ахеджаковой, нет нецензурной лексики, – рассказали «Эху Москвы» зрители, которые присутствовали на показе накануне вечером. Несколько дней назад на саму пьесу в Генпрокуратуру и в мэрию пожаловались ряд общественных организаций патриотической направленности. Они обвинили создателей спектакля в пропаганде однополых отношений и оскорбления ветеранов. Накануне несколько молодых людей провели акцию против постановки у входа в «Современник», полиция их не задерживала.
2021-07-24T11:39:06+03:00
2021-07-24T12:02:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:39, 24 июля 2021
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