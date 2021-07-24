Театр «Современник» изменил монолог в нашумевшем спектакле «Первый хлеб»

Теперь в речи, которую произносит героиня актрисы Лии Ахеджаковой, нет нецензурной лексики, – рассказали «Эху Москвы» зрители, которые присутствовали на показе накануне вечером. Несколько дней назад на саму пьесу в Генпрокуратуру и в мэрию пожаловались ряд общественных организаций патриотической направленности. Они обвинили создателей спектакля в пропаганде однополых отношений и оскорбления ветеранов. Накануне несколько молодых людей провели акцию против постановки у входа в «Современник», полиция их не задерживала.