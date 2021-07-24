Министр финансов США предупредила конгресс об угрозе непоправимого ущерба для экономики страны

Это произойдет, если после 31 июля не будет повышен потолок государственного долга, или не будет приостановлен лимит заимствований. Конгрессу требуется принять решение к понедельнику 2 августа, говорится в письме главы американского Минфина. В Белом доме, в свою очередь, призывают не беспокоиться из-за этой проблемы. Письмо там назвали стандартной практикой для финансового ведомства. В то же время, в американской администрации ждут быстрых решений от конгресса. США за последние 13 лет несколько раз повышали потолок государственного долга. Эксперты предупреждают, что если Вашингтон объявит о приостановке выплат по заимствованиям, это может спровоцировать мировой финансовый кризис.
2021-07-24T11:38:37+03:00
2021-07-24T12:03:29+03:00
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11:38, 24 июля 2021
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