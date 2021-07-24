МВД России хочет изменить программу обеспечения общественного порядка

Как пишет газета ««Коммерсантъ»», ведомство предлагает, помимо увеличения доходов сотрудников, обеспечить жильем почти две трети работников к 2030 году. Это должно сократить дефицит кадров в министерстве. Эксперты скептически оценивают возможности реализации такой программы. В МВД же настаивают, что им удалось удержать контроль над криминальной ситуацией, добиться снижения уровня преступности по ряду показателей и смертности на дорогах. В качестве намеченных целей ведомство ставит улучшение безопасности на улицах, сокращение киберпреступности и уменьшение числа несогласованных акций протеста.
2021-07-24T11:38:13+03:00
2021-07-24T12:26:05+03:00
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11:38, 24 июля 2021
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