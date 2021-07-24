МВД России хочет изменить программу обеспечения общественного порядка

Как пишет газета ««Коммерсантъ»», ведомство предлагает, помимо увеличения доходов сотрудников, обеспечить жильем почти две трети работников к 2030 году. Это должно сократить дефицит кадров в министерстве. Эксперты скептически оценивают возможности реализации такой программы. В МВД же настаивают, что им удалось удержать контроль над криминальной ситуацией, добиться снижения уровня преступности по ряду показателей и смертности на дорогах. В качестве намеченных целей ведомство ставит улучшение безопасности на улицах, сокращение киберпреступности и уменьшение числа несогласованных акций протеста.