Министерство здравоохранения России обновило рекомендации о вакцинации от коронавируса, в частности препарат Спутник V без ограничений рекомендован всем пациентам с онкологическими заболеваниями, которые завершают курс лечения. А Эпивак-Корона наоборот противопоказана при злокачественных опухолях, тяжелых формах аллергии и первичном иммунодефиците. Кроме того, прививаться от коронавируса тем, кто перенес острое инфекционное заболевание можно будет через 2 или 4 недели после выздоровления. Также министерство рекомендует выдавать временный медицинский отвод от вакцинации на 30 дней.
2021-07-24T12:02:00+03:00
2021-07-24T12:05:50+03:00
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12:02, 24 июля 2021
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