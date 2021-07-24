Министерство здравоохранения России обновило рекомендации о вакцинации от коронавируса, в частности препарат Спутник V без ограничений рекомендован всем пациентам с онкологическими заболеваниями, которые завершают курс лечения. А Эпивак-Корона наоборот противопоказана при злокачественных опухолях, тяжелых формах аллергии и первичном иммунодефиците. Кроме того, прививаться от коронавируса тем, кто перенес острое инфекционное заболевание можно будет через 2 или 4 недели после выздоровления. Также министерство рекомендует выдавать временный медицинский отвод от вакцинации на 30 дней.