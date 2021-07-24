В России выявили 23 947 случаев заражения коронавирусом за сутки

Таким образом число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло до 6 102 469. Об этом сообщили журналистам в

субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Умерло за сутки в стране от инфекции 799 человек. В Москве выявили 3 376 против 3 425 случаев заражения. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 105 против 107 днем ранее.