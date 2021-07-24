Два человека погибли в результате аварии с участием туристического автобуса на Кубани

ЧП произошло в Апшеронском районе к югу от Краснодара. Экскурсионный автобус съехал в кювет из-за отказа тормозов. Травмы получили более 20 человек, они уже госпитализированы, сообщают в полиции. Сейчас прокуратура проводит проверку, в том числе фирмы, которая организовывала экскурсионную поездку.