Члены движения «Сорок сороков» попытались сорвать встречу с организаторами ЛГБТ-фестиваля «Бок-о-бок»

Члены православного радикального движения «Сорок сороков» попытались сорвать встречу с организаторами ЛГБТ-фестиваля «Бок-о-бок».

Незадолго до начала мероприятия к зданию комплекса «Артплей», где расположен проводивший его «СПИД.ЦЕНТР», приехала группа из 10 мужчин. Они сообщили, что представляют движение «Сорок сороков», обвинили организаторов в пропаганде нетрадиционных отношений, потом прошли в зал, пронесли неизвестную сильно пахнущую жидкость и вылили ее в фикус. После окончания встречи представители радикального православного движения заблокировали дверь и стали препятствовать выходу из помещения сотрудников и гостей, а также растоптали радужный флаг. Затем они вызвали полицию, к силовым структурам обратились и организаторы фестиваля. Ранее охрана комплекса «Артплей» и полиция отказались усиливать меры безопасности из-за возможных провокаций. В итоге полицейские заявили, что не видят в действиях движения «Сорок сороков» нарушения закона. Его представители в свою очередь написали заявление о «гей-пропаганде среди несовершеннолетних», а сотрудники СПИД.ЦЕНТРа подготовили объяснительную.

В дальнейшем организаторы встречи намерены обратиться в полицию с заявлением о ложном сообщении о правонарушении и пожаловаться, что испорчено имущество.