Предприниматели жалуются, что не могут загрузить на сайт московской мэрии данные о вакцинированных сотрудниках

Предприниматели, как пишет журнал Forbes, жалуются, что не могут загрузить на сайт московской мэрии данные о вакцинированных сотрудниках. Ранее компании уже получали предостережения в связи с отсутствием этих сведений.

Попытки загрузить на сайт mos.ru данные о вакцинации сотрудников ни к чему не приводят. По крайней мере, об этом рассказали журналу Forbes несколько руководителей различных столичных предприятий. Также основательница сети кафе «АндерCон» Анастасия Татулова отметила, что проблема носит массовый характер.

Предприниматели утверждают, что пытаются внести таблицы с данными каждый день. Помимо этого, представители бизнеса рассказали о случаях, когда по неизвестной причине сведения о вакцинации некоторых сотрудников находятся на проверке в течение долгого времени, а работать без этих людей заведение не может.

Еще одной проблемой стало то, что численность сотрудников, указанная в отчетах столичных властей, не совпадает с реальной. Так, в сети фитнесс-клубов Alex Fitness сказали изданию, что по данным mos.ru в ней работает 672 человека, хотя на самом деле их только 261.

Все данные о вакцинации сотрудников по Москве должны были быть загружены еще до 22-ого июля.