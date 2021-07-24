Новое обострение на границе Киргизии и Таджикистана

В Бишкеке утверждают, что там произошла перестрелка между военнослужащими двух стран. Это произошло после того как жители приграничных районов Таджикистана начали работы без согласования с соседним государством, передает агентство РИА Новости. Пока что, по данным властей, никто не пострадал. Сейчас обстановка на границе характеризуется как стабильная. До этого вооруженный конфликт на границе произошел в конце апреля – начале мая. В результате боев погибли несколько десятков человек.
2021-07-24T11:06:43+03:00
2021-07-24T11:06:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:06, 24 июля 2021
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