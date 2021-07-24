Новое обострение на границе Киргизии и Таджикистана

В Бишкеке утверждают, что там произошла перестрелка между военнослужащими двух стран. Это произошло после того как жители приграничных районов Таджикистана начали работы без согласования с соседним государством, передает агентство РИА Новости. Пока что, по данным властей, никто не пострадал. Сейчас обстановка на границе характеризуется как стабильная. До этого вооруженный конфликт на границе произошел в конце апреля – начале мая. В результате боев погибли несколько десятков человек.