Кандидата в Госдуму от КПРФ Грудинина исключат из списка партии на выборы

Кандидат в Госдуму от КПРФ, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин будет исключен из партийного списка на предстоящие думские выборы из-за непредставления ряда документов. Об этом говорится в проекте постановления Центризбиркома России, которое планируется принять на заседании в субботу, передает ТАСС. Ранее в СМИ сообщалось, что бывшая жена Грудинина Ирина направила письмо в ЦИК с заявлением о том, что у бизнесмена есть доля в иностранной офшорной компании, которую он не указал в своей декларации при подаче документов в качестве кандидата в Госдуму. По словам ее адвокатов, Грудинин является владельцем офшорной компании Bontro в Белизе, через которую он контролировал предприятия в РФ.
2021-07-24T11:06:23+03:00
2021-07-24T11:06:23+03:00
https://echo.msk.ru/news/2876204-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:06, 24 июля 2021
Загрузка комментариев...