По меньшей мере один человек стал жертвой наводнения в Сочи, еще трое пропали без вести

Как рассказали агентству ТАСС спасатели, все четверо находились в автомобиле неподалеку от реки Мацесты, которая вышла из берегов после сильного дождя. Жители сочинского района, тем временем, публикуют фотографии мощных потоков воды на улицах города, а также последствий наводнения. Сообщается, что в шести населенных пунктах нет света, аварийные бригады планируют восстановить энергоснабжение в течение дня. Первый вице-губернатор краснодарского края Андрей Алексеенко утверждает, что работы по ликвидации последствий наводнения уже заканчиваются. В предыдущий раз сильное наводнение в Сочи и на всем побережье Кубани произошло в начале этого месяца.