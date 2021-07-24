Один человек погиб, еще трое пропали в районе вышедшей из берегов реки в Сочи

Один человек погиб, еще трое пропали в районе реки Мацесты в Сочи, вышедшей из берегов из-за прошедшего накануне ливня. Вся группа находилась в одной машине, сообщили ТАСС в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.



«Три человека пропали, один человек погиб. Они были в машине. Один из них смог выбраться, его тело обнаружили ниже по реке рано утром», — сказал собеседник агентства.