Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены сегодня будут закрыты для посетителей

Это связано с проведением мероприятий по случаю выпуска офицеров Московского высшего общевойскового командного училища, пояснили в Федеральной службе охраны. Ограничения, как дали понять в ведомстве, будут действовать в течение субботы.
2021-07-24T10:39:18+03:00
2021-07-24T10:43:55+03:00
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10:39, 24 июля 2021
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