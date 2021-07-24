На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка на баткенском участке границы, сообщает в субботу Погранслужба Госкомитета национальной безопасности Киргизии.



«В местности Кум-Мазар Баткенского района Баткенской области Киргизии жители приграничья Таджикистана без согласования с киргизской стороной начали проводить мероприятия по очистке участка, что привело к конфликту», — сообщили в Погранслужбе.



По ее данным, на место прибыли пограничники Киргизии, представители местных органов власти и местные жители. В результате перестрелки раненых и пострадавших с киргизской стороны нет.