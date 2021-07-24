Акции против действий властей по борьбе с коронавирусом ожидаются сегодня во Франции и Греции

В Париже и других городах страны выйдут на улицы противники обязательной вакцинации, а также недовольные введением так называемых санитарных паспортов. Демонстранты называют новые ограничения, которые вводит правительство страны, «санитарной диктатурой». В Греции организаторы акций протеста недовольны тем, что после введения обязательной вакцинации от работы собираются отстранить не привившихся медиков, им также не будут платить зарплату.