Акции против действий властей по борьбе с коронавирусом ожидаются сегодня во Франции и Греции

В Париже и других городах страны выйдут на улицы противники обязательной вакцинации, а также недовольные введением так называемых санитарных паспортов. Демонстранты называют новые ограничения, которые вводит правительство страны, «санитарной диктатурой». В Греции организаторы акций протеста недовольны тем, что после введения обязательной вакцинации от работы собираются отстранить не привившихся медиков, им также не будут платить зарплату.
2021-07-24T10:36:41+03:00
2021-07-24T10:36:41+03:00
https://echo.msk.ru/news/2876194-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:36, 24 июля 2021
Загрузка комментариев...