Московские предприниматели столкнулись с трудностями при отправке отчетов о вакцинации сотрудников в мэрию

Как рассказали некоторые бизнесмены журналу Forbes, они загрузили необходимые данные на сайт столичной администрации, однако их отчеты так и не появились в системе. Представители технической поддержки сайта отвечают, что данные проверяются. Еще одной проблемой стало несоответствие количества работников. Некоторые бизнесмены говорят, что система показывает большее число сотрудников, чем на самом деле. В мэрии отвечают, что их сервис работает в штатном режиме, и технических проблем нет. До 15 июля многие московские компании должны были привить первым компонентом вакцины от коронавируса не менее 60% сотрудников.