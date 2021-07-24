Московские предприниматели столкнулись с трудностями при отправке отчетов о вакцинации сотрудников в мэрию

Как рассказали некоторые бизнесмены журналу Forbes, они загрузили необходимые данные на сайт столичной администрации, однако их отчеты так и не появились в системе. Представители технической поддержки сайта отвечают, что данные проверяются. Еще одной проблемой стало несоответствие количества работников. Некоторые бизнесмены говорят, что система показывает большее число сотрудников, чем на самом деле. В мэрии отвечают, что их сервис работает в штатном режиме, и технических проблем нет. До 15 июля многие московские компании должны были привить первым компонентом вакцины от коронавируса не менее 60% сотрудников.
2021-07-24T10:34:46+03:00
2021-07-24T10:45:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:34, 24 июля 2021
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