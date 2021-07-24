Сразу три матча первого тура чемпионата России по футболу пройдут сегодня в Москве, Казани и подмосковных Химках

Действующий чемпион питерский «Зенит» встречается с клубом «Химки». «Локомотив» принимает тульский «Арсенал», а «Спартак» на выезде сыграет с казанским «Рубином». Новый сезон стартовал накануне матчем в Ростове-на-Дону. Хозяева поля клуб «Ростов» проиграл московскому «Динамо» со счетом 0-2. Тем временем, главный тренер ростовчан Валерий Карпин был объявлен накануне новым наставником сборной России по футболу.

По оценке спортивного обозревателя Алексея Дурново, реальных кандидатов на этот пост, кроме Карпина, практически не было. Это назначение, как полагает Дурново, соответствует поставленным перед сборной задачам. Дурново также обратил внимание, что в отборочном туре чемпионата мира россиянам достались непростые соперники. Чтобы пробиться в финальную часть необходимо побеждать в каждом матче.