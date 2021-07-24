В Нижнем Новгороде после прививки от коронавируса скончался врач Михаил Животовский

Он был главным внештатным детским инфекционистом региона. Сообщается, что врач скончался от заражения коронавирусом в реанимации больницы, где проработал более полувека. Положительный тест на коронавирус Животовский, как пишет сайт News NN.ru, сдал спустя несколько дней, после того как привился препаратом «Ковивак».