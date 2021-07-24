В Нижнем Новгороде после прививки от коронавируса скончался врач Михаил Животовский

Он был главным внештатным детским инфекционистом региона. Сообщается, что врач скончался от заражения коронавирусом в реанимации больницы, где проработал более полувека. Положительный тест на коронавирус Животовский, как пишет сайт News NN.ru, сдал спустя несколько дней, после того как привился препаратом «Ковивак».
2021-07-24T10:03:25+03:00
2021-07-24T10:27:09+03:00
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10:03, 24 июля 2021
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