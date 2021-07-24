Очередное наводнение произошло в Сочи

Буквально за пару часов в городе и его окрестностях выпало около месячной нормы осадков.

Улицы вновь превратились в реки – эту картину накануне вечером могли наблюдать в нескольких поселках, которые входят в Сочи, а также в самом городе. Как пишет интернет-издание «Кубанские новости», некоторые автомобилисты с трудом преодолевали потоки воды. В нескольких реках уровень воды превысил критические значения, она вышла из берегов. В результате оказались затопленными подвалы нескольких домов.

Во многих районах Сочи работали сирены: они предупреждали о возможной эвакуации. Однако ее удалось избежать. Кроме того, власти утверждают, что жертв и пострадавших, а также серьезных разрушений городской инфраструктуры нет.

Впрочем, шесть поселков ночью оставались без света: все из-за затопления трансформаторных станций. Сейчас электроснабжение, как уверяют в администрации Сочи, почти полностью восстановлено. Кроме того, мощные ливни привели к затоплению части федеральной дороги из Адлера в Сочи: экстренным службам пришлось организовывать реверсивное движение.

За последний месяц наводнения произошли в нескольких регионах в самых разных частях России. От стихии пострадали, в частности, Крым, Краснодарский край, Забайкалье и Хабаровский край.