Посольство России в Японии призывает Олимпийский комитет изменить карту на сайте Олимпиады с границами Крыма

Сейчас полуостров включен в состав Украины, причем еще пару дней назад на портале между Крымом и Украиной была прочерчена граница. Накануне в МОК признали, что допустили ошибку и принесли извинения Киеву. Однако теперь на том, что карта на сайте некорректная настаивают российские дипломаты.