Посольство России в Японии призывает Олимпийский комитет изменить карту на сайте Олимпиады с границами Крыма

Сейчас полуостров включен в состав Украины, причем еще пару дней назад на портале между Крымом и Украиной была прочерчена граница. Накануне в МОК признали, что допустили ошибку и принесли извинения Киеву. Однако теперь на том, что карта на сайте некорректная настаивают российские дипломаты.
2021-07-24T09:37:39+03:00
2021-07-24T09:37:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:37, 24 июля 2021
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