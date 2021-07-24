Экипаж береговой охраны США спас человека на Аляске, который неделю скрывался от медведя

Он прятался в хижине, после того как хищник серьезно поранил его. Как передает BBC, в какой-то момент медведь смог выломать дверь в жилище, при этом в районе не работала мобильная связь, а уйти американец не мог, опасаясь за свою жизнь. Имя пострадавшего не сообщается. Известно, что ему около 60 лет и он прибыл на Аляску как турист. Члены экипажа вертолета говорят, что заметили его по счастливой случайности, т.к. воздушное судно отклонилось от курса.
2021-07-24T09:37:21+03:00
2021-07-24T09:37:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:37, 24 июля 2021
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