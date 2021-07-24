Новые акции протеста против ужесточения ограничений ожидаются сегодня во Франции

Их участники намерены выступить в первую очередь против т.н. «санитарных пропусков». Это документы, которые правительство хочет сделать обязательными для посещения общественных мест, а также заведений общепита, торговых центров и при пользовании некоторыми видами транспорта. В такой пропуск внесут сведения либо о полной вакцинации, либо о недавнем отрицательном результате теста на коронавирус. Демонстрации запланированы в крупных городах страны. Протестующие называют планы правительства «санитарной диктатурой».