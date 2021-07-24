Протокол о сотрудничестве с нежелательной организацией составили на члена СПЧ Игоря Каляпина

Протокол о сотрудничестве с нежелательной организацией составили на члена президентского совета по правам человека Игоря Каляпина. Как пишет «Новая Газета», ему вменяют сотрудничество с одним из чешских фондов. В самом протоколе содержатся ссылки на сайт «Комитета против пыток», который возглавляет Каляпин, где в публикациях упоминается организация, признанная нежелательной. Однако, отмечает «Новая Газета», все эти материалы относятся к тому периоду, когда чешскому фонду еще не был присвоен соответствующий статус. Ранее Министерство Юстиции признало иностранным агентом сам «Комитет против пыток», после чего организация объявила о ликвидации, а ее члены продолжили работу под тем же названием, но без образования юридического лица.

