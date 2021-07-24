Наводнение привело к отключению энергоснабжения в шести населенных пунктах в Сочи

Накануне на регион обрушились мощные ливни и грозы, несколько рек вышли из берегов. Видео затопленных улиц города появились в социальных сетях. В некоторых местах потоками сносило автомобили. В то же время, в МЧС сказали, что эвакуация людей не требуется. В сочинской мэрии отметили, что городская инфраструктура из-за наводнения серьезно не пострадала. Предыдущее крупное наводнение в регионе произошло две недели назад, также после сильного ливня.
2021-07-24T09:34:54+03:00
2021-07-24T09:34:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:34, 24 июля 2021
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