Наводнение привело к отключению энергоснабжения в шести населенных пунктах в Сочи

Накануне на регион обрушились мощные ливни и грозы, несколько рек вышли из берегов. Видео затопленных улиц города появились в социальных сетях. В некоторых местах потоками сносило автомобили. В то же время, в МЧС сказали, что эвакуация людей не требуется. В сочинской мэрии отметили, что городская инфраструктура из-за наводнения серьезно не пострадала. Предыдущее крупное наводнение в регионе произошло две недели назад, также после сильного ливня.