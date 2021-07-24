Цены на путевки в Египет для россиян пока останутся высокими, говорят туроператоры

Это связано с тем, что пока не восстановлено чартерное сообщение с египетскими курортами, пояснили участники рынка агентству ТАСС. В решении оперативного штаба, обращают внимание они, не уточняется, какие именно рейсы возобновляются в арабскую республику. С очень большой долей вероятности можно утверждать, что пока только регулярные, которые дороже чартерных. Также пока разрешили очень маленькое число рейсов.

Авиасообщение между Россией и Египтом было полностью прервано в 2015 году после взрыва на борту российского самолета. Москва лишь недавно приняла решение возобновить полеты.