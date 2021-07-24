Активисты ЛГБТ-сообщества планируют провести сегодня акции в Будапеште

Они объединены под общим названием «Парад гордости». В первый раз мероприятия состоятся после принятия венгерскими властями нового закона о запрете ЛГБТ-пропаганды среди детей. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркивал, что документ не ущемляет права сексуальных меньшинств.

«В последние недели Брюссель явно нападает на Венгрию из-за закона о защите детей. Наш закон не разрешает сексуальную пропаганду в детских садах, школах, на телевидении и в рекламе. Я борец за свои права. Я боролся за свободу при коммунистическом режиме, когда за гомосексуальность наказывали, и тогда я боролся за их права. Я не выступаю против гомосексуалистов, я защищаю их. Но речь сейчас не об этом, речь о правах детей и родителей», — сказал Орбан.

Европарламент выступил с резкой критикой закона, назвав его дискриминационным. В сегодняшнем параде, как ожидается, примут участие десятки тысяч человек.