США пообещали помощь Афганистану

Вашингтон готов выделить на эти цели более 3 млрд. долларов. Средства должны пойти на обеспечение афганских ВВС, снабжение армии республики топливом, боеприпасами и запасными частями, выплату зарплаты военнослужащим. Также белый дом пообещал Кабулу выделить до 100 млн долларов из чрезвычайного фонда для афганских беженцев. Президенты двух стран провели переговоры на фоне наступления талибов на позиции правительственных силы в разных районах Афганистана. Радикальные исламисты утверждают, что контролируют до 90 процентов границы республики.