Сборная России завоевала первую медаль на Олимпиада в Токио

«Серебро» в стрельбе из пневматической винтовки получила Анастасия Галашина. Уже после награждения она поделилась своими эмоциями в интервью телеканалу «Матч-ТВ». По итогам первого дня розыгрыша медальных комплектов сборная России занимает второе место после команды Китая.