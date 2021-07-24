Сборная России завоевала первую медаль на Олимпиада в Токио

«Серебро» в стрельбе из пневматической винтовки получила Анастасия Галашина. Уже после награждения она поделилась своими эмоциями в интервью телеканалу «Матч-ТВ». По итогам первого дня розыгрыша медальных комплектов сборная России занимает второе место после команды Китая.
2021-07-24T09:01:24+03:00
2021-07-24T09:22:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:01, 24 июля 2021
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