Первую медаль завоевала российская сборная на Олимпиаде в Токио

Серебро в копилку команды принесла Анастасия Галашина, которая стала второй в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Таким образом, сейчас Россия в медальном зачете занимает второе место после сборной Китая.
2021-07-24T08:35:50+03:00
2021-07-24T09:23:49+03:00
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08:35, 24 июля 2021
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