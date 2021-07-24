Россиянина, которого приговорили в США за попытку атаки на компанию Tesla, депортировали на родину

Егор Крючков уже отсидел назначенный ему срок лишения свободы в 10 месяцев, передает агентство РИА Новости. По версии следствия, он пытался подкупить сотрудника автопроизводителя и планировали организовать кибератаку на компьютерную сеть. Если он попытается вернуться в США, за ним установят федеральное наблюдение на трехлетний срок. Изначально Крючков настаивал на своей невиновности, однако позже, по словам американского министерства юстиции, признал вину по одному пункту обвинения — в умышленном нанесении ущерба защищенному компьютеру.