Россиянина, которого приговорили в США за попытку атаки на компанию Tesla, депортировали на родину

Егор Крючков уже отсидел назначенный ему срок лишения свободы в 10 месяцев, передает агентство РИА Новости. По версии следствия, он пытался подкупить сотрудника автопроизводителя и планировали организовать кибератаку на компьютерную сеть. Если он попытается вернуться в США, за ним установят федеральное наблюдение на трехлетний срок. Изначально Крючков настаивал на своей невиновности, однако позже, по словам американского министерства юстиции, признал вину по одному пункту обвинения — в умышленном нанесении ущерба защищенному компьютеру.
2021-07-24T08:35:32+03:00
2021-07-24T08:48:39+03:00
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08:35, 24 июля 2021
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