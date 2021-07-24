Россия официально возобновляет сегодня авиасообщение с Францией и Чехией

Правда, пока ни одна авиакомпания не объявляла о возобновлении прямых регулярных рейсов, передает агентство ТАСС. Пока что перевозчики осуществляют т.н. грузопассажирские рейсы. Они предназначены в первую очередь для перевозки грузов, но ими могут воспользоваться те пассажиры, которым разрешен въезд в страну. Кроме того, во Франции и Чехии действуют ограничения для прилетающих из России из-за ситуации с коронавирусом.