Россия официально возобновляет сегодня авиасообщение с Францией и Чехией

Правда, пока ни одна авиакомпания не объявляла о возобновлении прямых регулярных рейсов, передает агентство ТАСС. Пока что перевозчики осуществляют т.н. грузопассажирские рейсы. Они предназначены в первую очередь для перевозки грузов, но ими могут воспользоваться те пассажиры, которым разрешен въезд в страну. Кроме того, во Франции и Чехии действуют ограничения для прилетающих из России из-за ситуации с коронавирусом.
2021-07-24T08:35:01+03:00
2021-07-24T08:48:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:35, 24 июля 2021
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