Легкомоторный самолет разбился под Хабаровском

Два человека погибли. Он упал неподалеку от аэродрома «Калинка». Сам объект эксплуатируется федерацией авиационного спорта Дальнего Востока. Следствие рассматривает три версии случившегося, в том числе неблагоприятные погодные условия, неисправность воздушного судна или ошибка пилота. Как отмечает агентство «Интерфакс», это уже третья авиакатастрофа на аэродроме «Калинка» за три года.