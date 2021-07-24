Легкомоторный самолет разбился под Хабаровском

Два человека погибли. Он упал неподалеку от аэродрома «Калинка». Сам объект эксплуатируется федерацией авиационного спорта Дальнего Востока. Следствие рассматривает три версии случившегося, в том числе неблагоприятные погодные условия, неисправность воздушного судна или ошибка пилота. Как отмечает агентство «Интерфакс», это уже третья авиакатастрофа на аэродроме «Калинка» за три года.
2021-07-24T08:34:43+03:00
2021-07-24T08:43:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:34, 24 июля 2021
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