Православные радикалы попытались сорвать встречу с организаторами ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок»

Она прошла накануне в Москве на площадке «СПИД.ЦЕНТРА». Как сообщается на сайте самого фонда, сначала о планах сорвать мероприятие объявили представители группировки «Мужское государство». Однако в итоге на встречу пытались попасть члены движения «Сорок сороков». При этом, подчеркивают в «СПИД.ЦЕНТРе», охрана центра «Артплей», где находится их офис, а также полиция отказались усиливать меры безопасности из-за возможных провокаций. В результате радикалы попытались заблокировать выход с мероприятия участникам и зрителям, а также растоптали радужный флаг, который принесли с собой. Обе стороны написали друг на друга жалобы в полицию.

