Сочи вновь накрыло сильными ливнями

Это привело к повышению уровня воды в реках. В некоторых районах затопило улицы. Было приостановлено движение по трассе Джубга-Сочи. Накануне вечером в городе включали сирены. В то же время в МЧС говорят, что эвакуация жителей не требуется. Городская инфраструктура, по словам представителей местной администрации, не пострадала. Ранее серьезное наводнение произошло на юге Кубани и в Крыму две недели назад.