Сочи вновь накрыло сильными ливнями

Это привело к повышению уровня воды в реках. В некоторых районах затопило улицы. Было приостановлено движение по трассе Джубга-Сочи. Накануне вечером в городе включали сирены. В то же время в МЧС говорят, что эвакуация жителей не требуется. Городская инфраструктура, по словам представителей местной администрации, не пострадала. Ранее серьезное наводнение произошло на юге Кубани и в Крыму две недели назад.
2021-07-24T08:31:13+03:00
2021-07-24T09:02:58+03:00
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08:31, 24 июля 2021
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