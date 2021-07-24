Сборную России по футболу возглавит тренер «Ростова» Валерий Карпин

Предыдущий наставник Станислав Черчесов покинул должность после неудачного выступления на чемпионате Евро-2020.

В ближайшие полгода Валерий Карпин будет совмещать работу в сборной и «Ростове» — на таких условиях, как писали СМИ, он согласился на новую должность. Контракт с ним действует до конца года с возможностью дальнейшего продления. В том, что это будет сделано сам Карпин не сомневается. Он отметил, что впереди отбор на Чемпионат мира 2022 года в Катаре. И команда под его руководством приложии все усилия, чтобы эту задачу решить. Тренер также поблагодарил Российский футбольный союз за оказанное доверие. Карпин тренирует «Ростов» с 2017 года, до этого руководил несколькими другими клубами. В период игровой карьеры он сыграл за сборную более 70 матчей, забив 17 голов. В РФС подчеркивают, что он был одним из лучших российских игроков своего поколения. Карпин сменит на посту тренера сборной Станислава Черчесова. О его отставке объявили 8 июля, вскоре после завершения чемпионате Европы. Сборная России не смогла выйти в плей-офф турнира, заняв последнее место в группе.

Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. после официального расторжения контракта он отказался от компенсации