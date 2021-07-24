Министерство труда разъяснило, что за отказ от прививки работодатель вправе отстранить сотрудника от работы

Без сохранения зарплаты. Возможен перевод на удаленную работу. Это в том случае, если нет справки о медицинских противопоказаниях, передает ТАСС. В совместных рекомендациях ведомства и Роспотребнадзора также говорится, что среди сотрудников компаний или предприятий уровень коллективного иммунитета должен быть на уровне не менее 80%. Это с учетом переболевших ковидом и вакцинированных, сообщает РИА Новости.