Россиянка Анастасия Галашина завоевала «серебро» на Олимпиаде в Токио

24-летняя спортсменка стала второй на соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки. Чемпионкой стала китаянка Цянь Ян. Третье место у Нины Кристен из Швейцарии. Для российской команды медаль Анастасии Галашиной – первая награда на нынешних Играх.
2021-07-24T08:02:37+03:00
2021-07-24T08:02:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:02, 24 июля 2021
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