Россиянка Анастасия Галашина завоевала «серебро» на Олимпиаде в Токио

24-летняя спортсменка стала второй на соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки. Чемпионкой стала китаянка Цянь Ян. Третье место у Нины Кристен из Швейцарии. Для российской команды медаль Анастасии Галашиной – первая награда на нынешних Играх.