Посольство России требует от Международного олимпийского комитета изменить карту, где Крым обозначен украинским

Речь идет об изображении на официальном сайте Олимпиады, которая стартовала накануне в Токио. В дипмиссии заявили, что Крым является частью России и вопрос о его принадлежности окончательно и бесповоротно закрыт, передает ТАСС. Между тем, мировое сообщество не признает присоединение Крыма к России в 2014 году и считает его территорией Украины.

Накануне на церемонии открытия Олимпиады президент Международного олимпийского комитета Томас Бах отметил объединяющую роль спорта в непросто политической и эпидемиологической ситуации в мире. Томас Бах подчеркнул, что из-за пандемии спортсменам пришлось преодолеть немало трудностей.

