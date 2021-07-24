По данным опроса ВЦИОМ, 23% россиян считают, что геев и лесбиянок надо лечить. Социологи отмечают, что доля людей, которые считают представителей ЛГБТ-сообщества больными, стабильна с 2004 года. При этом за 17 лет с 24% до 31% увеличилась доля тех, кто считает, что сексуальная ориентация — личное дело каждого. В возрасте до 24 лет так отвечают на вопросы исследователей большинство респондентов. К однополым бракам относятся отрицательно 75% россиян.