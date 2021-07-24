В южнокорейском городе Порён стартовал традиционный фестиваль грязи. Он считается одним из крупнейших летних событий в республике.

До эпидемии коронавируса фестиваль грязи посещало почти 2 млн человек, в том числе около 400 тысяч иностранцев. В Порёне воздвигался огромный парк развлечений, в котором можно было скатиться с горки в грязь или искупаться в специальном бассейне с грязью. Однако теперь меры предосторожности привели к смешанному формату одного из главных событий лета в Южной Корее. Частично фестиваль пройдет в онлайн-режиме: в этой части речь правда, речь пойдет, скорее, о местной культуре и еде. Правда, организаторы признают, что ситуация лучше, чем в прошлом году, когда Порён и вовсе не принимал гостей.

Некоторые состязания, впрочем, и на этот раз пришлось отменить из-за всплеска заболеваемости коронавирусом: например, грязевой марафон по илистым отмелям. Однако некоторые другие развлечения, хоть и с усиленными мерами безопасности, остались. Это, например, грязевой душ и обертывание грязью. Она, к слову, считается лечебной: ее добывают недалеко от местного пляжа и используют в южнокорейской косметике. Фестиваль посещают и чиновники: среди них — мэр города Порёна, которого облили грязью прямо из ведра.

Фестиваль грязи в Южной Корее будет проходить вплоть до конца следующей недели.