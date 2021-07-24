Во Франции и Греции пройдут акции против обязательной вакцинации.

Манифестации во Франции стали ответом на решения о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников медицинской сферы и сотрудников домов престарелых, а также на появление новых ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. Врачи и сочувствующие возмущены, что в случае отказа от прививок они не смогут больше работать и получать зарплату. Как отмечает международное французское радио подобные акции проходят уже не в первый раз. В ходе прошлых протестов у манифестантов в руках были плакаты, сравнивающие Эммануэля Макрона с Гитлером, а политику вакцинации — с фашизмом. В Греции аналогичные правила вступят в силу с 1 сентября. Организаторы акций протеста там недовольны тем, что после этого дня непривитых медиков не допустят к работе, зарплату при этом также не выплатят.

Обязательная вакцинация для определенных групп граждан введена и в ряде других европейских стран.